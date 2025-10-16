Кетодиета улучшила мозговой кровоток и поддержала работу нейронов у пожилых

Исследование показало, что кетогенная диета с высоким содержанием жиров может положительно влиять на мозг пожилых людей. В эксперименте с участием 11 добровольцев 50–70 лет через три недели соблюдения кетодиеты мозговой кровоток увеличился на 22%, а уровень нейротрофического фактора BDNF вырос на 47%, что улучшает выживаемость и пластичность нейронов. Об этом сообщает Samaraonline24 .

Участники исследования получали до 75% калорий из жиров, что способствовало образованию кетоновых тел. Эти вещества становятся альтернативным источником энергии для мозга, улучшая снабжение нейронов и активируя механизмы клеточной защиты.

По словам специалистов, такие изменения помогают снизить риск когнитивных нарушений и замедляют возрастные изменения нервной ткани. Кетодиета также положительно влияет на метаболические показатели, поддерживая здоровье организма в целом.

Эксперты отмечают, что перед началом кетогенной диеты важно проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями. Правильное применение диеты обеспечивает улучшение работы мозга и поддержание нейронной активности у пожилых людей.

