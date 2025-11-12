«Кисель из риса и тыквенный смузи»: врач назвал действительно работающие народные методы борьбы с изжогой

Киселеподобные отвары, приготовленные из риса или овсяных хлопьев, а также смузи на основе отварной моркови или тыквы, относятся к действительно эффективным народным методам. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Исаева.

Несмотря на это, подчеркнула эксперт, результативность этих средств напрямую зависит от индивидуальных особенностей организма конкретного человека, а их приготовление требует значительных временных затрат.

«Современные лекарственные средства, такие как, например, «Антарейт», не только нейтрализуют соляную кислоту и связывают компоненты пищеварительных соков, но и способствуют восстановлению поврежденной слизистой», — сказала Исаева.

Она добавила, что такие средства дополнительно способствуют восстановлению поврежденной слизистой оболочки желудка. Врачи подчеркнула, что оптимальный метод терапии должен подбираться индивидуально для каждого пациента.

Кроме того, существует ряд народных способов, которые не только не приносят облегчения, но и могут усугубить состояние. К нерекомендуемым методам относятся употребление раствора пищевой соды, минеральной воды, жевательной резинки, а также кефира и молока. Эти средства могут спровоцировать усиление симптоматики.

Особое внимание следует уделять частоте возникновения изжоги. Если неприятные симптомы проявляются чаще двух раз в неделю, это может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний пищеварительной системы.

Среди возможных патологий — гастрит, язвенная болезнь, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и даже рак желудка.

Тревожными сигналами также являются возникновение изжоги натощак и сопутствующие симптомы — отрыжка, болевые ощущения в области живота и тошнота.

