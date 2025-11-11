Ключевой фактор — качество пищи: врач предупредил о последствиях замены завтрака фастфудом
Эндокринолог Баррозу: пропуск завтрака не приводит к проблемам со здоровьем
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Отказ от завтрака не приводит к развитию инсулинорезистентности. Об этом в интервью изданию Metropoles заявил эндокринолог Рикардо Баррозу.
Специалист подчеркнул, что более значимым фактором является качество продуктов, которые человек употребляет после пропуска утреннего приема пищи.
«Инсулинорезистентность и набор веса возникают не из-за того, что вы пропускаете завтрак рано утром», — отметил врач.
По его словам, сбалансированная и полезная еда не причинит вреда организму, даже если завтрак был отложен на более позднее время.
Однако другой медицинский эксперт — эндокринолог Густаво Франклин, обратил внимание на одну распространенную проблему.
Многие люди, пропустившие утренний прием пищи, впоследствии компенсируют это употреблением фастфуда и различных сладостей. Эти продукты, отметил специалист, представляют опасность для здоровья независимо от времени их потребления.
