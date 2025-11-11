Ключевой фактор — качество пищи: врач предупредил о последствиях замены завтрака фастфудом

Отказ от завтрака не приводит к развитию инсулинорезистентности. Об этом в интервью изданию Metropoles заявил эндокринолог Рикардо Баррозу.

Специалист подчеркнул, что более значимым фактором является качество продуктов, которые человек употребляет после пропуска утреннего приема пищи.

«Инсулинорезистентность и набор веса возникают не из-за того, что вы пропускаете завтрак рано утром», — отметил врач.

По его словам, сбалансированная и полезная еда не причинит вреда организму, даже если завтрак был отложен на более позднее время.

Однако другой медицинский эксперт — эндокринолог Густаво Франклин, обратил внимание на одну распространенную проблему.

Многие люди, пропустившие утренний прием пищи, впоследствии компенсируют это употреблением фастфуда и различных сладостей. Эти продукты, отметил специалист, представляют опасность для здоровья независимо от времени их потребления.

