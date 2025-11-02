Кишечная непроходимость из‑за «полезных» семян: что нужно знать

Семена чиа и псиллиум, которые многие считают полезными добавками к смузи и боулам, могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Об этом « Газете.ru » рассказал хирург Дмитрий Монахов. По его словам, несоблюдение правил употребления этих продуктов способно спровоцировать острую кишечную непроходимость.

Суть проблемы кроется в особых свойствах этих семян: они относятся к сильным гидрогелям, то есть способны образовывать вязкий гель при контакте с жидкостью. Каждый грамм сухого вещества может удерживать десятки граммов воды. Если человек не запивает их достаточным количеством жидкости, волокна продолжают впитывать влагу уже внутри кишечника, заметно увеличиваясь в объеме и становясь плотнее. В результате могут формироваться плотные комки (конгломераты) или инородные образования из непереваренных веществ (безоары). Особенно уязвимы люди с анатомическими сужениями кишечника — у них даже небольшое количество сухих семян способно вызвать полную закупорку.

Первые признаки развивающейся непроходимости включают вздутие живота, урчание и ощущение распирания. Постепенно к этим симптомам присоединяется коликообразная боль, тошнота и рвота. На более поздних стадиях перестает отходить стул и газы. Если к этому добавляются нарастающая боль, повышение температуры и учащенный пульс, речь может идти о нарушении кровоснабжения кишки — в таких случаях необходима срочная медицинская помощь.

В группе повышенного риска находятся люди с послеоперационными спайками, стриктурами кишечника и пищевода, гастропарезом, диабетом, а также пожилые пациенты и те, кто принимает определенные медикаменты (опиоиды, антихолинергические и железосодержащие препараты). Для них даже небольшие порции псиллиума или сухих семян чиа могут стать причиной закупорки.

При подозрении на кишечную непроходимость врачи проводят комплексное обследование, включающее рентген или компьютерную томографию брюшной полости, лабораторные анализы и установку зонда для снятия избыточного давления в кишечнике. До осмотра специалиста крайне важно полностью отказаться от приема пищи и жидкости. В неосложненных случаях возможно консервативное лечение с восполнением жидкости и динамическим наблюдением. Однако при признаках ишемии или разрыва требуется хирургическое вмешательство — чаще всего это лапароскопическая ревизия или удаление образовавшегося конгломерата, а в тяжелых случаях — резекция поврежденного участка кишечника.

Чтобы обезопасить себя при употреблении этих продуктов, врач рекомендует придерживаться нескольких простых правил. Каждую порцию псиллиума следует разводить в 200–250 мл воды (при больших дозах — до 500 мл) и выпивать сразу, не дожидаясь загустевания. Крайне важно поддерживать достаточный питьевой режим в течение дня, чтобы предотвратить образование густого геля в кишечнике. Семена чиа ни в коем случае нельзя употреблять в сухом виде — их необходимо предварительно замачивать либо добавлять исключительно в жидкие блюда.

