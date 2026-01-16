«Кишечник в тисках тревоги». Диетолог объяснила связь между стрессом и пищеварением

Диетолог Ким Плаза в интервью изданию Daily Mirror подробно рассказала о механизме влияния стресса на пищеварительную систему. По ее словам, главным фактором является нарушение естественной работы кишечника под воздействием психологического напряжения.

Реакция организма может быть полярной: у одних людей стресс провоцирует учащенные позывы, у других — вызывает временное «замирание» процессов пищеварения. Плаза подчеркнула, что стрессовые состояния влияют не только на моторику кишечника, но и на пищевые привычки. В такие периоды люди часто интуитивно выбирают высококалорийную или вредную еду, что приводит к неприятным симптомам: вздутию живота, повышенному газообразованию и общему дискомфорту. Все это напрямую сказывается на режиме посещения уборной.

«Недостаток сна, финансовые трудности и нехватка времени могут нарушить хрупкий баланс микробов, поддерживающих пищеварение, иммунитет и даже психическое здоровье. Это, в свою очередь, может повлиять на способность переваривать пищу и вырабатывать вещества, такие как витамины группы В, улучшающие настроение», — пояснила эксперт.

