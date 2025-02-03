Китайские ученые раскрыли неожиданные свойства ярких фруктов и овощей

Ликопин, придающий цвет фруктам и овощам, помогает избавиться от депрессии. К такому выводу в результате исследования пришли ученые из Первой дочерней больницы при Медицинском университете Чунцина (Китай). Научная работа опубликована в Food Science & Nutrition.

Ликопин — это каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений: например, томатов, гуавы, арбуза. Это вещество является мощным антиоксидантом, который способен обеспечить защиту клеточным мембранам от повреждений свободными радикалами и укрепить иммунитет.

Недавно исследователи провели опыт с мышами, который доказал, что ликопин способствует улучшению психологического состояния.

Прием ликопина повышает уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) — белка, участвующего во многих аспектах работы органа. Сигнальный путь, включающий BDNF, был подавлен у грызунов с депрессией.

Ликопин помогает активизировать BDNF-TrkB, что избавляет от симптомов депрессии. Ученые считают, что данное открытие позволит разработать новые лекарства для лечения депрессии у людей.

Ранее сообщалось о том, что Россия в 2024 году увеличила импорт фруктов и ягод из Грузии до рекордных показателей.