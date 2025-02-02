Россия в 2024 году увеличила импорт фруктов и ягод из Грузии до рекордных показателей
Россия за 2024 год приобрела у Грузии фруктов, ягод и орехов на $98,7 млн
Фото: [unsplash.com]
В 2024 году в России зафиксировали рекордный рост импорта фруктов, ягод и орехов из Грузии, который составил 98,7 млн долларов, сообщило РИА Новости на данные местной статистической службы.
Отмечается, что показатели увеличились на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. Это подчеркивает растущую зависимость российской экономики от грузинских сельскохозяйственных продуктов.
Наиболее заметным в импорте стали персики, закупленные на сумму 32,2 млн долларов. Ягоды, включая клюкву, чернику и бруснику, закупили на 30 млн долларов, а цитрусовые, преимущественно мандарины, обошлись в 22,6 млн долларов.
Кроме того, РФ импортировала грузинские яблоки и груши. В страну их завезли на сумму 6 млн долларов. Также Россия закупила лесные орехи на 4,8 млн долларов, инжир — на 1,5 илн долларов, а виноград — на 1,1 млн долларов.
Россия продолжает оставаться основным рынком сбыта для грузинских фруктов, ягод и орехов. В числе основных покупателей также находятся Армения, Италия, Испания и Германия.
Ранее сообщалось, что Россия в три раза увеличила импорт сливочного масла из Казахстана в 2024 году.