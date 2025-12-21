«Кладовая здоровья». Эксперты Роспотребнадзора раскрыли полезные свойства мандаринов

Эксперты Роспотребнадзора представили мандарины как настоящий источник здоровья и хорошего настроения. По информации пресс-службы ведомства, эти цитрусовые содержат минимальное количество калорий, но при этом богаты целым комплексом витаминов: B, P, K и D.

«Мандарины можно назвать "кладовой здоровья": это низкокалорийные фрукты, богатые витаминами группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины – это отличный антидепрессант. Вкус, цвет и аромат этих фруктов вызывают ассоциации с праздником, способны поднимать настроение и "лечить" плохое настроение», – рассказали эксперты ведомства.

Специалисты также дали рекомендации по выбору качественных плодов. При покупке необходимо обращать внимание на их внешний вид: фрукты должны быть упругими, равномерно окрашенными и источать характерный аромат. Кожура у спелых мандаринов легко отделяется от мякоти. Не стоит приобретать цитрусы с повреждениями, вмятинами или малейшими следами плесени и гниения.

«Важно знать, что хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов, а чем светлее плод, тем кислее мякоть», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее диетолог Стародубова сообщила, что норма потребления мандаринов равна 100 граммам.