Классы пустеют: в Хангаласском районе Якутии школьники ушли на дистанционку из-за вируса

Резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксирован в Хангаласском районе Якутии. Для сдерживания распространения инфекции местный Роспотребнадзор ввел карантинные меры в ряде школ и детских садов.

Как сообщает районная газета «Хангалас», очные занятия полностью приостановлены в школах сел Мохсоголлох и Улах-Ан. Частичный карантин, затронувший отдельные классы, объявлен в учебных заведениях сел Булгунняхтах, Ой и Бестях, а также в Покровской школе №2.

Эпидемиологические меры коснулись и дошкольных учреждений. Так, на карантин закрыты некоторые группы в детском саду «Кыымчаан» в селе Улах-Ан и в покровском саду «Сказка».

Ранее сообщалось, что в школе Владивостока объявили карантин после выявления у педагога туберкулеза.