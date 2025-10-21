Педагог с туберкулезом проводил уроки в одной из школ Владивостока

Во Владивостоке в общеобразовательной школе № 82, расположенной на улице Снеговой, произошел чрезвычайный инцидент, связанный с угрозой здоровью учащихся и сотрудников. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash, у одного из преподавателей учебного заведения был диагностирован туберкулез.

Согласно имеющейся информации, о серьезном заболевании коллеги педагогическому составу стало известно только после того, как учитель ушел на больничный. Немедленно после подтверждения диагноза администрацией школы были приняты срочные меры: учебные занятия для детей временно приостановлены, а весь персонал учебного заведения в срочном порядке направлен на прохождение флюорографического обследования для исключения возможного заражения.

В настоящее время устанавливается, как долго педагог мог работать, будучи заразным для окружающих, и какой круг лиц мог подвергнуться риску инфицирования.

Ранее сообщалось, что в Приморье воспитательницу направили под суд из-за заражения детей туберкулезом.