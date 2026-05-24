Клещей стало меньше, но кусают по-прежнему: в Забайкалье зарегистрировали 754 случая присасывания

В Забайкальском крае по состоянию на 22 мая зафиксировали 754 случая присасывания клещей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичной датой прошлого года число пострадавших снизилось — в 2025-м к этому моменту было зарегистрировано 878 обращений.