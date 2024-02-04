Клинический психолог Денисов-Мельников назвал способы подготовки к магнитным бурям

По словам клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, для подготовки к магнитным бурям следует начать работать над собственным эмоциональным состоянием еще до начала солнечной активности. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он уточнил, что прежде всего необходимо высыпаться.

По мнению эксперта, при наличии каких-либо явных проблем, вроде тревожности, депрессии нужно оказать самопомощь. Например, стоит задать себе вопрос: что необходимо сделать, чтобы избавиться от этого, и найти не менее трех ответов.