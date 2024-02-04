Клинический психолог Денисов-Мельников назвал способы подготовки к магнитным бурям
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По словам клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, для подготовки к магнитным бурям следует начать работать над собственным эмоциональным состоянием еще до начала солнечной активности. Об этом сообщает «Крым 24».
Он уточнил, что прежде всего необходимо высыпаться.
По мнению эксперта, при наличии каких-либо явных проблем, вроде тревожности, депрессии нужно оказать самопомощь. Например, стоит задать себе вопрос: что необходимо сделать, чтобы избавиться от этого, и найти не менее трех ответов.