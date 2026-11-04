На вас долг, а вы не знали: как проверить кредитную историю

Мошенники постоянно совершенствуют схемы кражи персональных данных. С помощью украденных сканов паспорта или доступа к аккаунту на «Госуслугах» злоумышленники могут оформить на человека микрозаймы или кредитные карты. Чтобы не обнаружить долг случайно, например, при попытке взять ипотеку или при звонке от коллекторов, важно регулярно проверять свою кредитную историю. Юрист Елена Рудакова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как узнать о своих кредитах официально, бесплатно и быстро.

Как проверить долги

По ее словам, проверить, нет ли на человеке кредитов, можно взяв выписку из бюро кредитных историй (БКИ).

«Кредитная история — это карточка заемщика, в которую записываются все операции с кредитами: какой банк выдавал, сколько есть долгов и вовремя ли их платит гражданин. Истории хранятся в специальных организациях — бюро кредитных историй», — сказала она.

Эксперт отметила, что узнать свою кредитную историю можно за 2 минуты быстро и бесплатно, просто направив запрос на нужном сайте. Сайтов для проверки КИ достаточно много, информацию они дают одинаковую, поэтому нет большой разницы, где заказывать такую выписку. По закону россияне имеют право запрашивать отчет в каждом Бюро кредитных историй бесплатно два раза в год.

Узнайте, где хранится ваша история. На одного человека может быть заведено несколько историй в разных бюро. Список организаций, в которых хранятся ваши данные, можно получить на портале «Госуслуги». Для этого в строке поиска введите «Сведения о бюро кредитных историй» и подайте заявку.

Закажите отчет. Получив список БКИ, перейдите на сайт каждого бюро (например, НБКИ, ОКБ, «Эквифакс»), зарегистрируйтесь через «Госуслуги» и запросите отчет.

Изучите документ. В отчете будут указаны все действующие и закрытые кредиты, лимиты по картам, а также все заявки, которые подавали на ваше имя. Если вы видите займ, который не брали, — это повод для срочных действий.

Что делать, если вы нашли мошеннический кредит