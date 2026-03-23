Когда бить тревогу: мужчинам назвали критический объем талии

Диагноз абдоминальное ожирение ставится мужчине при окружности живота 94 сантиметра. Это следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, сообщает РИА Новости .

Данный нормативный документ был утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации еще в феврале 2026 года. В нем детально прописана процедура измерения: замеры производятся с помощью сантиметровой ленты в вертикальном положении пациента (стоя), в фазе спокойного дыхания. Ориентиром для наложения ленты служит уровень пупка.

Превышение порога в 94 сантиметра для мужчин является прямым диагностическим критерием абдоминального (висцерального) ожирения. В документе подчеркивается, что представители мужского пола с выявленным избытком массы тела или ожирением подлежат направлению на углубленное профилактическое консультирование. В дальнейшем такие пациенты ставятся на диспансерное наблюдение в специализированных Центрах здоровья.

Ранее академик Онищенко предупредил об угрозе эпидемии ожирения в России.