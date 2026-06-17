Губерниев сравнил Месси и Марадону

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своих соцсетях высказался о достижении капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и сравнил его с аргентинской звездой предыдущего поколения Диего Марадоной.

Месси провел свой первый матч на шестом чемпионате мира и в игре с Алжиром (3:0) забил все три мяча своей команды. В списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира аргентинец сравнялся с немцем Мирославом Клозе — 16 мячей.

«Месси молодец, пользу аргентинцам приносит. Но в моем сердце Марадона! Я видел, как он играл! Месси и не снилось…» — написал Губерниев.

Также комментатор предположил, что сборной Португалии для успешного выступления необходимо нейтрализовать своего капитана Криштиану Роналду — «в смысле, держать подальше от выхода на поле».

Ранее норвежский форвард Эрлинг Холанд назвал Месси «безумцем» после хет-трика аргентинца.