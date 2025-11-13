Ученые из Пражского технического университета обнаружили, что посуда из бамбука и других природных материалов может быть крайне опасной для здоровья, вплоть до летального исхода. Исследование опубликовано в журнале Food Control.

Исследование 33 образцов посуды, включая чашки, миски и детские наборы, закупленных в Чехии, Великобритании и Китае, выявило, что почти треть из них содержит меламин — химическое вещество, применяемое в производстве пластмасс и способное проникать в пищу при нагревании или под воздействием кислот. В шести случаях уровень меламина превысил допустимые нормы безопасности, установленные в Европе.

Специалисты предупреждают: утверждения «100% бамбук» и «биоразлагаемый материал» могут быть обманчивыми. На практике многие изделия, маркированные таким образом, содержат основу из пластика на основе меламиноформальдегидной смолы с добавлением бамбуковой пудры. Это, помимо ускорения разложения полимера, приводит к увеличению выделения токсичных веществ.

В ходе экспериментов меламин был выявлен даже в таких обычных и безвредных напитках, как апельсиновый сок и даже горячий чай с лимоном.

В дополнение к меламину, ученые обнаружили присутствие пестицидов и дезинфицирующих веществ, особенно в посуде для зерновых и пищевых смесей. По мнению исследователей, такие изделия могут служить дополнительным источником химического загрязнения пищевых продуктов.

