«Провоцирует семь видов рака»: диетолог назвала два продукта, напрямую связанных с онкологией

Диетолог Николь Эндрюс назвала алкоголь и переработанное мясо единственными продуктами с доказанной способностью провоцировать рак, призвав минимизировать их в рационе. Об этом сообщает Lenta.ru.

Диетолог Николь Эндрюс заявила, что лишь два типа продуктов имеют прямую и доказанную связь с развитием онкологических заболеваний. По ее словам, вопреки распространенным мифам, сахар и растительные масла не являются прямой причиной рака.

Специалист отметила, что главную опасность представляют переработанное мясо и алкоголь. К переработанному мясу она отнесла сосиски, колбасы, бекон и другие готовые к употреблению мясные изделия с длительным сроком хранения. Даже их умеренное потребление увеличивает риск возникновения рака кишечника. Что касается алкоголя, то диетолог призвала максимально сократить его употребление. В процессе расщепления в организме спиртное способно провоцировать развитие как минимум семи видов онкологии, включая рак молочной железы и кишечника.

Ранее врачи рассказали, мог ли стресс стать причиной болезни Маргариты Симоньян.