Когда ОМС бессилен: врачи перечислили случаи, когда лечение оплачивает пациент

Россиянам перечислили, за какие медуслуги придется платить вне ОМС

Многие россияне уверены, что полис ОМС гарантирует бесплатное лечение по любому поводу. Однако эксперты в сфере страховой медицины предупреждают: существует целый перечень услуг, которые система обязательного медицинского страхования не покрывает, и пациентам приходится оплачивать их из собственного кармана.

Несмотря на широкий спектр бесплатной помощи, финансирование некоторых направлений осуществляется за пределами программы. В частности, лечение таких социально значимых заболеваний, как ВИЧ-инфекция и туберкулез, не входит в базовую программу ОМС. То же касается специализированной психиатрической помощи и терапии инфекций, передающихся половым путем. Эти виды лечения финансируются напрямую из федерального и региональных бюджетов, но для пациента они остаются бесплатными — важно лишь обращаться в профильные учреждения.

Отдельная статья расходов — паллиативная помощь и санитарная авиация. Они также не закладываются в тарифы ОМС. Высокотехнологичные вмешательства могут оплачиваться по квотам, но если региональная квота отсутствует, пациенту могут предложить оплатить лечение самостоятельно.

Из повседневных трат под удар попадают косметологические процедуры и зубное протезирование. Стоматология бесплатна только в экстренных случаях и в очень ограниченном объеме. Восстановление зубов с помощью современных материалов и технологий почти всегда ложится на плечи пациента.

Также стоит помнить: если вы обратились в частную клинику, у которой нет договора с системой ОМС, весь счет придется оплачивать самим. В экстренных ситуациях возможна компенсация из регионального бюджета, но правила ее получения разнятся от субъекта к субъекту.

Эксперты советуют не полагаться на удачу и заранее изучать территориальную программу ОМС. Актуальную информацию всегда можно найти на сайтах региональных фондов и местных органов здравоохранения.