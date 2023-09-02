Количество заболевших «болезнью легионеров» в Польше выросло до 160 человек

Количество заболевших легионеллезом в Польше увеличилось до 160 человек. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официальный документ властей города Жешува в Подкарпатском воеводстве.Количество заболевших легионеллезом в Польше увеличилось до 160 человек. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официальный документ властей города Жешува в Подкарпатском воеводстве.

Уточняется, что за последнее время было зафиксировано еще два случая заболеваемости.

Отмечается, что на данный момент почти 20 человек умерли от данной болезни.

Напомним, что вспышка легионеллеза была выявлена в Польше рядом с украинской границей несколько недель назад.