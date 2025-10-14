Коломенские хирурги освоили передовые методы лечения камней в почках

Руководитель урологического отделения Коломенской больницы Иван Собенников прошел специализированное обучение в Москве, посвященное современным методам малоинвазивного лечения мочекаменной болезни. Образовательная программа на базе Центральной клинической больницы гражданской авиации была организована членом-корреспондентом РАН, профессором Алексеем Мартовым — одним из основателей направления малоинвазивной урологии в России.

В рамках курса состоялись мастер-классы по чрескожному лазерному дроблению камней почек и фиброволоконным операциям на мочевыводящих путях. Была дана большая информационная база, которая пригодится врачам на практике и повысит качество медицинских услуг.

«Все эти методы малоинвазивной хирургии позволяют пациентам гораздо быстрее восстановиться после оперативного лечения и быстрее вернуться к привычной жизни», – пояснил заведующий урологическим отделением Коломенской больницы Иван Собенников.

Отметим, что сегодня в Коломне 100% операций при мочекаменной болезни выполняются микрохирургическими методами, что позволяет пациентам избежать обширных разрезов и сократить период восстановления.