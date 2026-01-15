«Компьютерный» варикоз: как офисный образ жизни угрожает венам

Многочасовая работа за компьютером повышает риск варикозной болезни. В зоне опасности оказываются не только пожилые, но и офисные сотрудники — бухгалтеры, финансисты, IT-специалисты. Руководитель центра флебологии «СМ-Клиника», врач-флеболог Олими Ширинбек рассказал, как сидячий образ жизни влияет на здоровье вен и что делать, чтобы его сохранить.

Длительное сидение снижает работу мышц голеней и стоп, которые отвечают за «прокачку» крови к сердцу. Когда мышцы почти не двигаются, венозные стенки теряют эластичность, клапаны ослабевают, кровь застаивается, появляются отеки и ощущение тяжести в ногах.

С прогрессированием заболевания появляются ночные судороги, онемение, «ползание мурашек», сосудистая сетка и узлы. На ранних стадиях дискомфорт может быть слабым, но со временем варикоз переходит в более сложную форму, требующую лечения.

Одним из опасных осложнений является тромбофлебит — воспаление вен с образованием тромбов, способных полностью перекрыть кровоток. Внешне это проявляется распухшими венами, покраснением или синюшностью кожи.

Избежать проблем с венами при офисной работе можно, если давать ногам небольшую нагрузку: поднимать и опускать стопы, периодически вставать и ходить по офису. Важно не сидеть несколько часов подряд и не закидывать ногу на ногу.

Если признаки варикоза уже есть, откладывать визит к флебологу не стоит. Современные методы лечения, например клеевая облитерация вен, безопасны и малотравматичны. Процедура занимает около 20 минут, не требует наркоза, длительной реабилитации или компрессионного белья, подходит людям любого возраста и с хроническими заболеваниями.

Врач подчеркивает: забота о венах — это не только профилактика неприятного внешнего вида, но и защита от опасных осложнений, которые могут угрожать здоровью всего организма.

