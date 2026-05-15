Консилиум прямо в операционной: в Ханты-Мансийске 66-летнему пациенту удалили опухоль и спасли печень

В Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска доставили 66-летнего жителя Урая с опухолью толстой кишки, осложненной инфекционным процессом в печени — множественными абсцессами. Ситуация требовала особого подхода и полностью исключала проведение химиотерапии на данном этапе.

Как рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, во время операции хирурги выполнили пункционное дренирование абсцессов печени под ультразвуковым наведением. Один из очагов располагался в опасной близости к диафрагме, поэтому врачи приняли решение перейти к лапаротомии, чтобы действовать максимально безопасно.

Прямо в ходе вмешательства медики провели консилиум и решили сразу удалить опухоль. Это позволило снизить риск прогрессирования заболевания и ускорить восстановление. Хирурги выполнили радикальную резекцию толстой кишки и лимфодиссекцию в полном соответствии с онкологическими стандартами. Сегодня пациент уже выписан домой.