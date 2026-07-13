Генпрокуратура объявила о старте конкурса «Вместе против коррупции!»

Молодым участникам предложили выразить позицию по проблеме коррупции через творчество. Работы — плакаты, рисунки и видеоролики на антикоррупционную тему — можно подавать на сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2026 года.



В 2026 году Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о запуске международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Проект ориентирован на вовлечение молодежи в осмысление проблемы коррупции и развитие у нее ответственного отношения к общественным процессам через творческие формы выражения.

Прием заявок открыт с 1 мая и завершится 1 октября 2026 года. Участникам предлагается подготовить работы, посвященные теме противодействия коррупции, в одном из форматов: плакат, рисунок или видеоролик. Отправка материалов осуществляется через официальный сайт конкурса.

Конкурс проходит в трех номинациях, в рамках которых будут определены лучшие визуальные и видеоработы. К участию допускаются молодые люди двух возрастных категорий: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторы отметили, что все условия участия размещены на официальном ресурсе и переведены на официальные языки Организации Объединенных Наций, что делает конкурс доступным для участников из разных стран. Итоги планируется подвести ко Международному дню борьбы с коррупцией.