В Серпухове на 85% завершили капитальный ремонт Липицкой школы

В здании Липицкой школы на пл. 178 Авиаполка в селе Липицы городского округа Серпухов продолжается капитальный ремонт, строительная готовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 50 человек и две единицы техники. Они завершают фасадные работы, осуществляют монтаж инженерных систем, монтаж радиаторов системы отопления и не только.

Площадь объекта превышает 3,2 тыс. кв.м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы, закупят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.