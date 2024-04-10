Косметолог Аюпова назвала причины нежелательности прокалывания пистолетом ушей детям

Родственники или друзья могут подарить сережки ребенку, из-за чего родители могут принять решение сделать своему чаду прокол уже в юном возрасте. По словам косметолога Татьяны Аюповой, не следует делать данную процедуру до сознательного возраста детей, то есть до того момента, когда они уже могут сказать, что им больно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что прежде всего противопоказано делать проколы в ушах пирсинг-пистолетом, так как при его применении получается не острое прокалывание, а пробивание серьгой тканей мочки. В итоге у ребенка еще долго станут болеть уши, поскольку процесс заживления будет идти гораздо дольше, чем при проколе хирургической иглой из-за более масштабного повреждения.

По мнению медика, также придется очень осторожно надевать шапку, иначе места проколов вновь могут воспалиться. При этом важно в течение 21 дня до формирования раневого канала обрабатывать данные участки очень аккуратно, не крутя сережку.

Она подчеркнула, что родителям стоит помнить и о том, что дети в раннем возрасте могут выдернуть украшение из ушей или зацепиться им за что-то, что приведет к травматизации тканей.