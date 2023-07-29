Косметолог Кубаева сообщила о способности «уколов красоты» улучшать настроение

По словам врача-косметолога Анны Кубаевой, «уколы красоты», используемые для коррекции мимики лица, имеют способность также влиять на настроение и помогают избавиться от депрессии. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что при улыбке у человека все нейрохимические, нейрообменные, нейроэндокринные процессы в мозге начинают работать таким образом, будто все хорошо.

По мнению специалиста, от негативны мимических привычек избавиться довольно сложно. А специалист-косметолог может исправить негативную мимику посредством ботулинотерапии, которая на время блокирует гипертонус мышц.