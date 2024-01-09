Косметолог Мухина назвала страшные последствия уколов красоты
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По словам косметолога Марият Мухиной, уколы красоты, выполненные непрофессионалом или неправильными препаратами, способны привести к слепоте, инсульту и даже смерти. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что такие процедуры могут привести к развитию аллергических реакций, которая может развиться очень быстро и вызвать анафилактический шок.
По мнению эксперта, такие реакции проявляются при наиболее востребованных процедурах — омолаживающих уколах.
Она добавила, что также может возникнуть ишемия, которая провоцирует разрыв тканей, эмболия, инфекционные заболевания.