Косметолог Мухина назвала страшные последствия уколов красоты

По словам косметолога Марият Мухиной, уколы красоты, выполненные непрофессионалом или неправильными препаратами, способны привести к слепоте, инсульту и даже смерти. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что такие процедуры могут привести к развитию аллергических реакций, которая может развиться очень быстро и вызвать анафилактический шок.

По мнению эксперта, такие реакции проявляются при наиболее востребованных процедурах — омолаживающих уколах.

Она добавила, что также может возникнуть ишемия, которая провоцирует разрыв тканей, эмболия, инфекционные заболевания.