Косметолог Ощепкова перечислила причины появления отеков лица

По словам врача-косметолога Виктории Ощепковой, холодные компрессы, здоровое питание и правильный сон способствуют уменьшению утренней отечности лица. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что причинами появления отеков на лице могут быть грыжи, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с почками, нарушения функции щитовидной железы.

По мнению медика, также на это влияют голодание и диеты с исключением белка, частые недосыпы, стресс, неправильное положение во время сна, плохо подобранная косметика, чрезмерное потребление соли.

Она отметила, что необходимо спать на спине и уделять сну достаточный объем часов, делать массаж и гимнастику лица.