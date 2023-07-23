Косметолог Тогоева определила объем солнцезащитного крема при загаре

По словам врача дерматолога-косметолога Кристины Тогоевой, солнцезащитные средства следует наносить где-то за 20 минут до выхода на улицу, чтобы они могли впитаться. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что впоследствии повторное нанесение крема рекомендуется каждые два-четыре часа.

По мнению медика, после купания или при нахождении в воде следует обновлять солнцезащитный крем еще чаще, поскольку вода его смывает.

Тогоева отметила, что с целью эффективной защиты кожи от солнечных лучей следует наносить достаточный объем солнцезащитного крема. Так, на лицо требуется 1/4 чайной ложки средства, а на все тело — около шести чайных ложек. В целом стоит использовать примерно 30 мл крема для полного покрытия кожи взрослого человека.