Ковид остается с нами: Онищенко призвал не расслабляться

Календарная весна наступила, но это не значит, что вирусы отступили. Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru предупредил, что сезон гриппа и ОРЗ продолжается как минимум до середины апреля. А это значит, что россиянам по-прежнему стоит соблюдать простые, но важные правила.

По словам эпидемиолога, ситуация с респираторными инфекциями будет оставаться напряженной примерно до второй декады апреля. Пока рано прятать теплые вещи: одеваться нужно строго по сезону, чтобы не переохлаждаться и не провоцировать болезнь. Если же температура поднялась, не надо геройствовать и ходить на работу, заражая коллег. Лучший выход — вызвать врача и остаться дома.

Онищенко также напомнил, что коронавирус никуда не делся. Случаи COVID-19 фиксируются регулярно, и весной, и летом инфекция продолжит циркулировать среди населения. При первых признаках недомогания с температурой эксперт советует не гадать, а купить тест и провериться.

Только специалист может определить правильную тактику лечения, особенно если болезнь протекает не по стандартному сценарию, подчеркнул Онищенко.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в конце февраля — начале марта в России доминирует штамм коронавируса «Стратус». Заболеваемость COVID-19 за последние недели февраля выросла на 10–11%, а сезон гриппа, по прогнозам, задержится до апреля. Так что рекомендации Онищенко остаются как никогда актуальными.