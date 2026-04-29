История, которая начиналась так красиво, обернулась трагедией. На Орудьевской плотине в Дмитровском округе молодой лебедь, привезенный 21 апреля в компанию одинокому «старожилу», погиб после нападения собак. Птицы быстро нашли общий язык, и местные жители с умилением наблюдали за их дружбой. Но идиллия рухнула в одночасье. Об этом сообщает REGIONS.

Когда молодой лебедь вышел на берег, на него набросилась собака. Животное нанесло тяжелейшие травмы, особенно в области шеи и ее основания. Пострадавшую птицу немедленно доставили в ветеринарную клинику, где врачи зашили раны, ввели антибиотики и боролись за ее жизнь. Некоторое время казалось, что есть надежда. Но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ветеринар Алевтина Васильева объяснила: у лебедей шея — самое уязвимое место. Повреждение трахеи, пищевода или сосудов ведет к тяжелым последствиям. Если травма затронула основание шеи, шансы на выживание стремятся к нулю. Даже интенсивное лечение бессильно.

Хорошая новость лишь в том, что собаки, устроившие нападение, больше не представляют угрозы. Их успешно пристроили, и они больше не будут находиться рядом с водоемом. Но бедный лебедь, который мог стать другом для одинокой птицы, уже никогда не взмахнет крыльями.

