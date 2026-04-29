Снежный плен отступает: в Городском округе Пушкинский восстанавливают подачу света

Масштабный снегопад, обрушившийся на Подмосковье, стал серьезным испытанием для коммунальных служб и жителей Городского округа Пушкинский. Пока сугробы растут, а деревья не выдерживают веса снежных шапок, экстренные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть тепло и свет в каждый дом.

Стихия нанесла удар по энергетической инфраструктуре региона. На текущий момент в округе сосредоточены внушительные силы: порядка 20 аварийных бригад устраняют обрывы линий электропередач. Чтобы добраться до поврежденных участков сквозь завалы, задействовано 29 автовышек и специализированные бурильно-крановые машины.

По распоряжению главы муниципалитета Максима Красноцветова, к работе подключились не только профильные энергетики, но и все городские коммунальные предприятия. Главная задача — расчистить пути для ремонтников, оперативно распиливая и вывозя поваленные стволы деревьев.

Несмотря на большой объем работы, в списке числится около 70 заявок. Власти стараются уделять внимание каждой конкретной ситуации. Особое внимание приковано к частному сектору и домам пожилых людей, для которых отсутствие электричества в мороз становится критическим фактором.

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан проинспектировал ход работ в деревне Талицы. Одной из точек маршрута стал дом пенсионерки, где из-за обрыва проводов надолго погас свет. История завершилась благополучно: благодаря связке специалистов администрации и компании «Россети Московский регион» электроснабжение восстановили в кратчайшие сроки.

«Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оперативно решил проблему. К моменту встречи в Талицах свет уже горел», — отметил Михаил Ждан.

Важным аспектом в эти дни стала психологическая поддержка жителей. В случае с домом в Талицах директор МКУ «Софрино» Екатерина Потемкина постоянно находилась на связи с семьей пенсионерки. Круглосуточный контакт позволил оперативно координировать действия служб и оказывать необходимую бытовую помощь, пока техники пробивались через снежные заносы к месту аварии.

Работа по оставшимся заявкам продолжается. Муниципальные службы будут находиться в режиме повышенной готовности до полного устранения всех последствий непогоды.