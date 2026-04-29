Дом рушится на глазах: в СК РФ потребовали доклад о ЧП в российском городе

В Анжеро-Судженске рушится многоквартирный дом. В одной из квартир пятиэтажки, построенной еще в 1986 году, в апреле обрушились межэтажные перекрытия. Ситуация дошла до главы СК России: Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов, пишет VSE42.Ru .

Дом на улице 3599 км в Анжеро-Судженске давно внушал тревогу своим обитателям. Стены трещали, полы прогибались, но местные власти словно не замечали проблемы. В апреле 2026 года терпение здания кончилось: в одной из квартир рухнули межэтажные перекрытия. Чудом никто не погиб, но жильцы поняли: дальше ждать нельзя.

История этой пятиэтажки полна бюрократических тупиков. Ранее суд уже признал незаконным заключение о необходимости капитального ремонта. Судьи обязали профильные структуры провести повторное обследование дома. Однако решение до сих пор не исполнено. Месяцы проходят, а чиновники, ответственные за безопасность людей, не торопятся.

Жители, отчаявшись достучаться до местных властей, вынесли проблему в социальные сети. Пост о доме, который разрушается на глазах, разлетелся по пабликам и дошел до самого верха. В Следкоме Кузбасса по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Глава ведомства Александр Бастрыкин лично обратил внимание на ситуацию в Анжеро-Судженске. Он поручил и. о. руководителя регионального управления Павлу Курочкину представить доклад о ходе расследования и мерах, принимаемых для решения ситуации. По сути, это сигнал: спускать дело на тормозах больше не позволят.

Для жителей аварийной многоэтажки вмешательство Бастрыкина — последняя надежда. Они боятся, что их дом может рухнуть в любой момент, как карточный домик. Остается ждать, что доклад Павла Курочкина будет не очередной бумажкой, а реальным шагом к спасению людей и наказанию тех, кто довел здание до аварийного состояния.

