Крылья над Волгой: как нижегородские вертолеты в 2025 году вырывали людей из лап смерти

Более 360 раз в прошлом году небо над Нижегородской область разрывал гул винтов санитарной авиации. И каждый такой вылет становился для кого-то единственным шансом на жизнь. Цифры сухой статистики впечатляют: эвакуировано около 320 тяжелых пациентов, и каждый шестой из спасенных — ребенок. За этими данными стоят реальные судьбы, которые удалось переломить благодаря работе медиков и современной технике. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Главный внештатный специалист по медицине катастроф региона Михаил Созонов раскрыл механизм крылатой реанимации. Оказывается, главные враги, с которыми борются врачи на борту, — вовсе не травмы, полученные в ДТП, как можно было бы подумать. Лидируют с огромным отрывом (59% вызовов) сосудистые катастрофы — инфаркты и инсульты, которые не прощают промедления. Время здесь действительно превращается в синоним жизни, и доставка пациента в клинику за полчаса вместо полутора часов на земле меняет все.

Особенность работы нижегородских «летающих реанимаций» в том, что вертолеты не только забирают пострадавших. Иногда техника работает «курьером жизни», доставляя узких специалистов прямо в районные больницы, если транспортировка самого больного слишком рискованна. Техническую возможность для такого маневра обеспечивают отечественные «Ансаты», нашпигованные оборудованием по последнему слову: на борту есть все, от дефибриллятора до аппарата ИВЛ. А уникальные полозковые шасси позволяют садиться буквально где придется — на футбольном поле или размокшем от дождя лугу.

Инфраструктура тоже не стоит на месте. Сеть из полусотни посадочных площадок, включая новые точки в Арзамасе и Шахунье, расширяется. Уже в этом году заработает вертолетная площадка в нижегородском «Квартале здоровья», которая обеспечит «зеленый коридор» прямо к операционным кардиохирургического центра и детской областной больницы.

Семь лет и 2,4 тыс. вылетов — таков итог работы службы, которая превратила медицину катастроф в хорошо отлаженный конвейер спасения. Сокращая время доставки пациентов в 2,5 раза, врачи не просто выполняют план нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а ежедневно подтверждают простую истину: иногда, чтобы спасти человека, нужно просто подняться в небо.

Ранее сообщалось, что подмосковная санавиация совершила порядка 900 вылетов в 2025 году.