Подмосковная санавиация совершила порядка 900 вылетов в 2025 году

С начала 2025 года авиамедицинские бригады Подмосковья совершили почти 900 вылетов, что на 157 больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В арсенале у санитарной авиации Подмосковья три вертолета, один из которых применяется для транспортировки маленьких пациентов в Детский центр Рошаля», – рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Санавиация применяется для оказания помощи пострадавшим в ДТП, различных чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной эвакуации пациентов. Вертолеты оснащены системой «Ночной старт», поэтому могут осуществлять вылеты и в темное время суток. В состав таких бригад входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.