Кто рискует здоровьем за праздничным столом: оказалось оливье можно не всем

Гастроэнтеролог Али Альмасри рассказал, что традиционный салат оливье может представлять опасность для определенных групп людей. Об этом он рассказал UfaTime.ru.

Стандартная порция салата весом 200 граммов содержит около 500 ккал, 9-10 граммов насыщенных жиров и почти половину суточной нормы соли. По словам врача, гипертоники и люди с сердечными заболеваниями могут столкнуться с повышением давления через 2-3 часа после еды.

Избыток натрия и фосфатов из переработанной колбасы может перегружать почки у пациентов с хроническими заболеваниями этих органов. Майонез и колбаса, богатые насыщенными жирами, представляют опасность для людей с жировой болезнью печени и холециститом.

Для диабетиков и пациентов с метаболическим синдромом опасны вареная морковь и картофель в составе салата из-за высокого гликемического индекса. Содержащиеся в майонезе жиры могут продлевать высокий уровень сахара в крови. Кроме того, яйца и горох в оливье могут быть аллергенными для некоторых людей.

Чтобы снизить риски, Альмасри рекомендует заменить колбасу на отварную индейку, майонез — на греческий йогурт, сократить количество соли и при необходимости заменить картофель на более безопасный продукт.

Ранее врач Еделев назвал главные опасности для здоровья в праздничные дни.