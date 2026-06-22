В России сразу несколько сложных и дорогостоящих медицинских процедур стали доступны россиянам бесплатно. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин в беседе с РИА Новости рассказал, что в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения. Кроме того, в базовую программу перенесли один метод, который ранее относился к разделу высокотехнологичной медицинской помощи.

Благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно — им не придется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Баланин отметил, что в этом году программа ОМС серьезно расширена, а бюджет Фонда на 2026 год увеличится на 8,6% и составит 4,7 трлн рублей.