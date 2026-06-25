Лечение рака в Корее: почему россияне тратят по 700 тысяч рублей на онкологию за рубежом

Южная Корея сегодня — один из мировых лидеров медицинского туризма, и особенно ярко это проявляется в лечении онкологии. По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), рак остается ведущей причиной смерти в стране, но показатели выживаемости неуклонно растут благодаря ранней диагностике и современным методам лечения.

Например, пятилетняя выживаемость при раке щитовидной железы достигает 99,8%, при раке молочной железы — около 93%, а при колоректальном раке — порядка 73%. Такие цифры стали возможны благодаря массовым скрининговым программам и внедрению ИИ в диагностику: алгоритмы анализируют маммограммы, КТ и гастроскопические снимки, помогая врачам выявлять опухоли на самых ранних стадиях.

Россияне занимают второе место по тратам на медицинские услуги в Южной Корее — в среднем около 702 тысяч рублей на человека. По данным Национальной организации туризма Кореи, в 2025 году страну посетили почти 225 тысяч россиян, что на 14% больше, чем годом ранее, и медицинский туризм стал одной из ключевых причин этого роста. Самые популярные у россиян направления — диагностика, лечение рака, пластическая хирургия и дерматология.

Технологии, которые меняют правила игры

В госпитале Святой Марии при Католическом университете (Seoul St. Mary’s Hospital) активно используют роботизированную хирургию. Операции на простате, щитовидной железе и органах брюшной полости проводят с минимальной инвазивностью — через крошечные разрезы. Робот Da Vinci позволяет хирургу видеть операционное поле в 3D с многократным увеличением, а его манипуляторы повторяют движения врача с ювелирной точностью, что снижает риск осложнений и ускоряет восстановление. В этом центре проведено более 10 тысяч роботизированных операций, он признан первым в Азии учебным центром по роботической хирургии.

В сеульском медицинском центре Новос (Seoul Novos Hospital) делают ставку на персонализированную медицину. Здесь активно используют молекулярно-генетическое тестирование опухолей — врачи определяют мутации в ДНК раковых клеток и подбирают таргетную терапию, которая бьет точно в цель, не затрагивая здоровые ткани. Такой подход особенно эффективен при лечении немелкоклеточного рака легкого и меланомы.

Еще одна гордость корейских клиник — протонная терапия. В отличие от традиционной лучевой терапии, протонный пучок доставляет максимальную дозу радиации непосредственно в опухоль, почти не повреждая окружающие ткани. Это особенно важно при лечении опухолей у детей и в труднодоступных местах — например, в головном мозге или возле спинного мозга. В госпитале Евангелия при университете Кощин (Kosin University Gospel Hospital) протонная терапия сокращает курс облучения и уменьшает побочные эффекты, что критически важно для качества жизни пациента.

Асанский медицинский центр (Asan Medical Center), где ежегодно лечатся более 1,1 миллиона онкопациентов, с 2031 года начнет применять тяжелоионную терапию — еще более точный метод, использующий ионы углерода для уничтожения раковых клеток. Установка будет включать два ротационных и один стационарный лечебный блок, а также сможет использовать гелий, неон и кислород для лечения устойчивых опухолей и даже детских онкозаболеваний.

В больнице при университете Донг-А в Пусане российские пациенты ценят не только технологии, но и комплексный подход: здесь не просто лечат опухоль, но и помогают справиться с психологическими последствиями болезни, подбирают диету, реабилитацию и даже помогают с организацией проживания и транспорта.

Атмосфера в больницах поражает своим спокойствием и уважением к пациенту — в Корее к больному из России относятся не как к «носителю диагноза», а как к человеку, которому нужно и можно помочь.