Демография Рязани: названы популярные и редкие имена новорожденных в апреле

В апреле 2026 года рязанские загсы подвели любопытный демографический итог: на свет появилось несколько десятков малышей, чьи имена теперь изучат статистики и, возможно, будущие одноклассники. Об этом сообщает издание 7info.

Среди мальчиков безоговорочно рулит Михаил: девять новорожденных получили это звучное и основательное имя. Чуть отстают Александр (семь человек) и Артем (шесть). Замыкают пятерку лидеров Арсений и Матвей — по пять мальчиков каждый. У девочек ситуация похожая, хотя цифры скромнее. Первое место у Варвары — восемь. За ней идет Мария с семью и София с шестью. Виктория набрала пять, а Ульяна — четыре.

Но есть и те, кого родители решили выделить любой ценой. Среди редких женских имен особенно выделяются Габриэлла, Павла, Раиса, Ясения и довольно изящная Василина. Мальчикам тоже досталось: Демид, Добрыня и Кузьма звучат как привет из дореволюционной России или из былинного эпоса. Такие имена — редкость даже по меркам Рязанской области, где традиции обычно сильнее моды.

