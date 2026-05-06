«Именинный хор у океана». Сто Екатерин исполнят песню «Катюша» в кампусе ДВФУ 6 мая

«Дальневосточный федеральный университет присоединился к Всероссийской акции "Поем "Катюшу" вместе". 6 мая в кампусе университета соберутся все участники флешмоба, чтобы накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спеть и вместе с десятками других городов записать на видео легендарную песню военных лет», — пояснили в университете.