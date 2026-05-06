«Именинный хор у океана». Сто Екатерин исполнят песню «Катюша» в кампусе ДВФУ 6 мая
В кампусе ДВФУ сто девушек по имени Екатерина исполнят легендарную «Катюшу»
Фото: [официальный сайт Дальневосточного федерального университета]
В среду, 6 мая, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) соберется необычный хор — ровно сто девушек с именем Екатерина. Они объединятся, чтобы исполнить знаменитую песню «Катюша». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.
«Дальневосточный федеральный университет присоединился к Всероссийской акции "Поем "Катюшу" вместе". 6 мая в кампусе университета соберутся все участники флешмоба, чтобы накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спеть и вместе с десятками других городов записать на видео легендарную песню военных лет», — пояснили в университете.
Автором идеи собрать в разных городах России по сотне Екатерин для исполнения «Катюши» выступил ведущий и блогер Константин Алексеев. К патриотическому флешмобу уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск, Новосибирск, Минусинск и многие другие российские города.
Ранее Минобороны раскрыло детали парада Победы в Москве.