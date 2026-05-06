В этот День Победы мы, кажется, впервые чувствуем себя по-настоящему одинокими. В мире подлом и изменчивом, где вчера в Ереван приехал Зеленский — поддержать Пашиняна перед парламентскими выборами. Не он один, конечно. В армянской столице сейчас целый саммит Европейского политического сообщества. Там и Зеленский с угрозами атаковать наш парад 9 мая, и глава Грузии, и президент Азербайджана, и высокие европейские чины — та самая высшая светка поверженной нами в 45-м фашистской Европы. Даже либерал Макрон не видит в этом ничего зазорного. Прямое вмешательство в выборы другой страны? Пожалуйста. Нас туда не позвали, белорусов — тоже. Хотя мы с Беларусью — крупнейшие государства Европы. Это уже не саммит, а сборище реваншистов. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Порой думаешь: нужно что-то страшное, что одернуло бы их всех разом, отрезвило. Но у этой мысли слишком много противников. И они правы в одном: цена такого «урока» — миллионы невинных жизней. К тому же история учит, что человечество забывает быстро. После Первой мировой, которую называли «войной, покончившей со всеми войнами», последовала Вторая — еще кровавее. А если страшное событие не отрезвит, а, наоборот, запустит бесконтрольную эскалацию, где останавливать будет уже некому?

Другие говорят: мир должен строиться на международном праве и институтах. Страх — плохой учитель, он парализует, но не меняет природу человека. Рано или поздно страх пройдет, и цикл насилия повторится. Хорошо. А что делать, если международное право больше не работает? Если совесть испарилась, а мир превратился в шабаш? Кто-то ведь должен стукнуть по столу кулаком? Да, последствия решительных действий тяжелы. Но инерция текущего беспорядка несет угрозу куда большую. Цена встряски высока, но цена продолжающегося распада — фатальна.

Словами врага не победить, и распоясавшимся нужен не разговор, а жесткий ответ. Потому что они, распоясавшиеся, ничего, кроме силы, не понимают. А мы стоим на пороге выбора: либо позволим этому шабашу продолжаться, либо напомним, что такое Победа на самом деле и чем она оплачена.

Ранее сообщалось, что Зеленский попытался сорвать перемирие к 9 Мая.