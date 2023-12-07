«Есть фастфуд, худеть и быть здоровым»: как превратить вредную пищу в полезную

О том, что фастфуд вредит здоровью и способствует набору веса, слышали, наверное все. Однако отказаться от такой еды бывает сложно, так как найти аналоги по вкусовым качествам едва ли возможно.

Нутрициолог и автор канала «PRO здоровье с пользой» Елена Башкирова рассказала нам, как сделать фастфуд безопасным, и чтобы он еще вдобавок не мешал похудению.

Почему фастфуд — плохо

«Есть фастфуд, худеть и быть здоровым? Легко! Но сначала давайте разберемся с терминологией. «Fast food» дословно переводится как «быстрая еда». И речь не только о том, что не нужно ждать, пока ее приготовят. Это буквально еда на бегу. Здесь таится одна из опасностей такого питания: не уделяя должного внимания процессу пищеварения, мы создаем благоприятные условия для проблем со здоровьем», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Даже полезная еда, добавила она, может превратиться в фастфуд, когда человек нормально не пережевывает ее, параллельно смотрит в гаджеты.

Вкусно, но полезно

«В то же время еда, которую мы привыкли воспринимать как фастфуд — гамбургеры, бутерброды, пицца, чипсы, — может быть безопасной, если следовать ряду советов. Например, можно использовать цельнозерновую муку для приготовления теста, вместо обжаренных в масле котлет класть в бургеры кусок запеченного или отварного филе курицы, индейки, рыбы или другого нежирного мяса», — отметила Башкирова.

К булкам и мясу, продолжила эксперт, стоит в любом случае добавлять много зелени и овощей. А вместо картофельных чипсов употреблять высушенные в дегидраторе овощи, фрукты и ягоды без добавления сахара, с минимумом соли и ароматными специями.

«Самая главное — фастфуд не должен быть основой питания. Здесь очень кстати будет перевернутая формула закона Парето: 80% сбалансированного рациона позволяют поддерживать здоровье, стройность, красоту и энергию», — заключила нутрициолог.

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