Ликопин против онкологии: испанские врачи назвали продукт, снижающий риск рака простаты

Специалисты из Испанского общества медицинской онкологии (SEOM) дали мужчинам простую и доступную рекомендацию по профилактике рака простаты. Как пишет издание El Economista, доктора советуют регулярно есть помидоры.

Медики пояснили, что злокачественные опухоли предстательной железы возникают из-за генетических мутаций, которые заставляют клетки здоровых тканей бесконтрольно делиться и разрастаться. Помидоры же содержат большое количество ликопина — мощного антиоксиданта. По словам врачей, это вещество помогает предотвратить повреждение ДНК, тем самым снижая риск развития онкологических заболеваний.

Схожей позиции придерживаются и в Министерстве сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании. Там добавили, что томаты приносят организму и другую пользу: снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют иммунную систему, улучшают пищеварение и состояние кожи. Кроме того, специалисты напомнили, что в помидорах содержится много калия, а также витаминов A и C, которые необходимы для поддержания общего здоровья.