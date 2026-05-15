Лишний вес в молодости аукнулся раком: ученые назвали конкретные цифры риска

Исследователи, представившие результаты своей работы на Европейском конгрессе по ожирению 2026 года, установили прямую связь между набором веса во взрослом возрасте и вероятностью развития сразу нескольких видов онкологических заболеваний. В анализ попали данные более 630 тысяч мужчин и женщин из Швеции, за которыми наблюдали с 17 до 60 лет.

Выяснилось, что у людей с самым выраженным набором веса риск так называемых «ожирение-ассоциированных» раков оказался на 43–46 процентов выше по сравнению с теми, кто набирал меньше всего. Наиболее тревожные цифры были получены по отдельным видам опухолей. У мужчин с максимальной прибавкой в весе риск рака печени подскакивал в 2,7 раза, а рака пищевода — более чем в два раза. У женщин вероятность рака эндометрия увеличивалась почти в четыре раза. Также возрастали риски рака почек, кишечника, поджелудочной железы и некоторых опухолей мозга.

Особенно опасным оказалось раннее развитие ожирения. Мужчины, столкнувшиеся с ним до 30 лет, имели пятикратный риск рака печени, а у женщин раннее ожирение повышало риск рака эндометрия в 4,5 раза. Авторы работы объясняют такую связь хроническим воспалением, гормональными изменениями и нарушениями обмена веществ, которые провоцирует избыточная масса тела.