В Кубке мэра Москвы впервые сыграют восемь команд

На столичной арене «Мегаспорт» с 27 по 30 августа пройдет 19-й Кубок мэра Москвы по хоккею. Впервые в турнире примут участие сразу восемь команд.

В соревнованиях примут участие клубы КХЛ столичные ЦСКА, «Спартак» и «Динамо», казанский «Ак Барс», «Автомобилист» из Екатеринбурга, нижегородское «Торпедо», «Динамо-Минск» и «Шанхай Дрэгонс». Турнир пройдет по олимпийской системе.

Уже в первый день Кубка мэра на лед выйдут ЦСКА и «Спартак». Армейцы являются действующим победителем турнира, всего они побеждали на нем семь раз. Красно-белые трижды выигрывали Кубок мэра.

Перед началом сезона в составах обоих клубов произошли существенные изменения. «Спартак» пополнили голкипер Иван Федотов, защитник Уилл Райлли, форварды Максим Комтуа, Алекс Гальченюк, Евгений Свечников, Максим Петров. ЦСКА усилился защитником Егором Замулой, нападающими Дереком Бараком, Максимом Маминым, Маратом Хайруллиным.

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы двух принципиальных соперников. Так, на победу «Спартака» дают коэффициент 2.60, успех армейцев оценивается в 2.45.

Ранее экс-защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин сравнил открывшуюся в Грозном ледовую арену «Ахмат» с американскими стадионами.