Любите похрустеть пальцами? Когда привычка становится опасной

Многие автоматически разминают пальцы и радуются знакомому щелчку, считая, что так снимают напряжение в руках. Но правда ли, что такая привычка разрушает суставы и может привести к артрозу? Врач-травматолог Красногорской клинической больницы Минздрава МО Мария Авкопашвили объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», в каких случаях хруст действительно не опасен, а когда он становится поводом обратиться к специалисту.

Почему пальцы вообще хрустят

Характерный щелчок возникает не из-за того, что кости начинают «стираться» друг о друга. Внутри суставной капсулы находится синовиальная жидкость, в которой растворены газы. При резком растяжении сустава меняется давление внутри полости, из-за чего образуются и изменяются газовые пузырьки — именно этот процесс и создает знакомый звук.

«Привычный хруст пальцев чаще связан не с тем, что кости трутся или разрушают друг друга. В некоторых случаях звуки могут возникать также из-за движения сухожилий и связок относительно окружающих тканей», — объяснила Авкопашвили.

Однако врач предупредила: специально и слишком резко воздействовать на суставы все же не стоит. Если человек постоянно пытается «вправить» пальцы или делает это через силу, нагрузка на ткани может увеличиваться.

Когда хруст становится тревожным сигналом

Сам по себе щелчок без неприятных ощущений обычно не говорит о болезни. Но ситуация меняется, если вместе с ним появляются боль, отек или ограничение движений. Такие симптомы могут сопровождать последствия травм, воспаление суставов и сухожилий, артрит, дегенеративные изменения и другие заболевания опорно-двигательной системы. Особенно важно обратить внимание на покраснение, выраженную припухлость, повышение температуры кожи над суставом, утреннюю скованность, деформацию пальцев, снижение силы кисти или внезапные проблемы с движением.

«Обратиться к травматологу-ортопеду или ревматологу следует, если симптомы сохраняются, повторяются или постепенно усиливаются», — отметила специалист.

Невролог Светлана Александрова предупредила, что привычка хрустеть шеей может быть опасна — резкие форсированные движения могут травмировать стенку позвоночной артерии, что приводит к диссекции и повышает риск инсульта.