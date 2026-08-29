Семью погибшего участника СВО поддержали в Луховицах

Глава муниципального округа Марк Черемисов вместе с депутатом окружного Совета депутатов от фракции «Единая Россия» Валентиной Строковой навестили семью Анатолия Петрова, погибшего при выполнении боевой задачи.



Сейчас его дети, Лев и Анастасия, живут с бабушкой Мариной Ибрагимовой. В преддверии нового учебного года администрация округа передала ребятам всё необходимое для занятий.



Во время встречи представители округа пообщались с детьми и узнали об их интересах. Лев занимается боксом, а также хотел бы попробовать силы в хоккее. Марк Черемисов предложил вместе покататься на льду после открытия в Луховицах круглогодичной ледовой арены. Договорённость они закрепили рукопожатием.



Глава округа отметил, что помощь семьям военнослужащих должна быть постоянной. Речь идёт не только о материальной поддержке, но и о готовности выслушать близких, помочь с бытовыми вопросами и найти решение в сложных ситуациях.



Администрация округа намерена поддерживать связь с семьёй Анатолия Петрова и продолжать оказывать необходимую помощь его детям и близким.