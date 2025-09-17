Локдауна не будет? Россиян успокоили на фоне роста заболеваемости

Вводить дополнительные меры регулирования не планируется, так как в этом нет необходимости, и оснований для введения локдауна также нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС .

В России не планируется введение дополнительных карантинных мер или локдауна из-за роста заболеваемости ОРВИ, как сообщила Анна Попова, отвечая на вопросы журналистов на фоне последних новостей. Сообщения о возможных ограничениях появились в СМИ накануне.

Попова подчеркнула необходимость внимательного отношения к своему здоровью и соблюдения правил гигиены. Она также напомнила, что маски остаются эффективным средством защиты и рекомендовала их использовать.

