«Ловушка для аллергиков». Сухой воздух распространяет инфекции и аллергены: как защитить себя?

Продолжительное пребывание в комнате с пониженной влажностью воздуха повышает уязвимость организма перед возбудителями вирусных и бактериальных инфекций. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила Вера Сережина, занимающая должность врача-эксперта в «ЛабКвест».

Как пояснила специалист, оптимальный уровень влажности должен составлять от 40% до 60%. Превышение этих значений ведет к негативным последствиям для здоровья. В первую очередь, отметила специалист, под удар попадают слизистые оболочки носоглотки и роговица глаз, так как объем защитной слизи сокращается, что открывает путь для патогенов.

Кроме того, врач обратила внимание на то, что в условиях сухого воздуха в атмосфере помещения дольше сохраняются взвешенные частицы. Речь идет о пыли, микроскопических клещах, а также аллергенах животного происхождения. Эта концентрация вредоносных агентов не только усугубляет проявления аллергии, но и ускоряет распространение инфекций.

«Отдельного внимания заслуживает состояние глаз: синдром "сухого глаза" увеличивает вероятность развития конъюнктивитов аллергической и инфекционной природы, терапия которых требует больше времени. В подобной ситуации могут помочь капли для увлажнения глаз», — порекомендовала эксперт.

Она также добавила, что при возникновении заложенности носа, зуда или затрудненного дыхания, следует начать с проветривания. Если спустя 5–10 минут облегчение не наступает, стоит рассмотреть версию об аллергической реакции.

