Мало воды, много сахара и стресс: главные причины отеков, по мнению врача

Утренняя отечность лица или следы от носков на лодыжках многие считают досадной, но неизбежной платой за плотный ужин или долгий день. Однако диетолог Светлана Лисицына напоминает: отеки — это не просто косметический дефект, а нарушение водно-электролитного баланса, за которым часто стоят наши повседневные привычки, а иногда — и сигналы организма о неполадках в здоровье. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, причина кроется в том, что жидкость по разным причинам покидает сосуды и накапливается в межклеточном пространстве. Провоцируют это состояние отнюдь не только праздничные излишества. К отекам может привести как дефицит обычной воды, так и обильная углеводная пища на ночь, ведь всего один грамм углеводов способен задержать до четырех граммов жидкости. Стресс, недосып, резкие изменения в питании вроде выхода из кето-диеты, малоподвижность и даже ношение обуви на каблуках — все это незаметно сбивает тонкие настройки организма.

Медик добавила, что особенно мощными провокаторами выступают определенные продукты и напитки. Алкоголь, особенно в компании соленых закусок, нарушает работу почек и задерживает натрий, который «тянет» за собой воду. Избыток сахара из газировок и десертов вызывает выброс инсулина, что также приводит к накоплению жидкости. При этом важно понимать, что стойкие отеки могут быть не следствием образа жизни, а симптомом куда более серьезных проблем — от сердечной недостаточности и болезней почек до эндокринных нарушений и венозной недостаточности.

По ее мнению, борьба с отеками — это прежде всего работа над привычками. Ключевыми мерами профилактики становятся достаточное питье чистой воды в течение дня, разумное ограничение соли и алкоголя, регулярная физическая активность и контроль за здоровьем основных систем организма. Если отеки уже появились, помогут холодные компрессы для лица, легкий массаж, положение ног выше уровня сердца и, конечно, возвращение к сбалансированному питьевому режиму. Таким образом, понимание истинных причин задержки жидкости позволяет не просто маскировать проблему, а эффективно и осознанно ее решать, возвращая телу легкость и здоровый вид.

